На Боденском озере в Германии остановили движение паромов из-за низкого уровня воды

Низкий уровень воды в Боденском озере вынудил приостановить движение паромов на одном из участков водного пути.

Об этом в четверг сообщила муниципальная коммунальная компания южнонемецкого города Констанц, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано в сообщении, оператор паромного сообщения Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) приостановил движение паромов в районе Унтерзее до дальнейшего уведомления.

"Мы поддерживали работу паромного сообщения до последнего сантиметра. Сейчас мы дошли до того момента, когда риск застрять у входа в гавань стал слишком велик", – заявил руководитель BSB Франк Вебер.

В сообщении также отмечается, что сообщение пришлось приостановить в целях безопасности пассажиров и судов.

Боденское озеро расположено на границах с Германией, Австрией и Швейцарией.

Уровень воды в озере в настоящее время составляет 251 см, что на 108 см ниже среднего уровня 359 см для этой даты года, измеренного по многолетним данным.

Длительный период засушливой погоды вынудил туристические и грузовые суда на других водных путях по всей Германии сократить или приостановить перевозки.

Особенно пострадало грузовое судоходство на Рейне, что имело негативные последствия для нескольких отраслей промышленности, зависимых от поставок сырья по речным путям.

Напомним, 28 сентября в немецком Кельне уровень воды в Рейне опустился до нового исторического минимума.

Стоит отметить, что летом Румынии из-за обмеления Дуная пришлось остановить свою АЭС, приняв различные предупредительные меры.

А в Венгрии изменяли дно Дуная, чтобы избежать полной остановки АЭС.

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