Президент Литви про лист з ядерними погрозами РФ: безрозсудних заяв стає дедалі більше

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лист Росії до НАТО з погрозами завдати ударів ядерною зброєю у разі загроз Калінінградській області його не здивував.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Науседи, останнім часом з Москви лунає дедалі більше відчайдушних заяв.

"У цьому плані Росія мало чим здивувала. Схоже, вона дійсно відчуває себе загнаною в кут, і останнім часом ми явно бачимо безліч подібних безрозсудних заяв. Це було однією з них", – сказав він.

Президент підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом і не планує агресивних дій щодо Калінінградської області.

За оцінкою Науседи, у майбутньому подібних заяв з боку Москви може ставати дедалі більше, однак реагувати на них слід спокійно.

"Росія зараз перебуває в такому стані, коли дедалі частіше розкидатиметься подібними заявами. Але нам, безумовно, не слід піддаватися на провокації – у нас мають бути дуже чіткі відповіді", – додав він.

Раніше стало відомо, що Росія передала НАТО документ, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

У НАТО у відповідь наголосили на оборонному характері Альянсу та закликали Росію припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема, наголосив, що Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.