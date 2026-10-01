Прем’єр Франції попросив своїх міністрів скасувати поїздки через протести старшокласників

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у четвер попросив своїх міністрів скасувати поїздки на найближчі дні у зв’язку з протестами старшокласників, що супроводжуються блокуванням доріг.

Про це стало відомо Le Figaro з оточення очільника французького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Лекорню просить міністрів утриматись від поїздок, щоб дати місцевій владі впоратись із ситуацією.

"З огляду на те, як розвиваються протести біля середніх шкіл та університетів, необхідно скасувати або перенести ваші офіційні поїздки, заплановані на цей тиждень та на початок наступного, щоб префектури могли зосередити свої ресурси на врегулюванні ситуації", – зазначив Лекорню.

Нагадаємо, у Франції з минулого тижня учні влаштовують протести біля шкіл. Протестувальники висловлюють невдоволення щодо розкладу занять, кількості учнів у класах, нестачі вчителів та перегрітих класів під час цьогорічних спекотних хвиль.

Зокрема, 29 вересня, у низці французьких міст учні шкіл підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

1 жовтня Лекорню скликав міжвідомчу кризову групу з питань блокування ліцеїв.