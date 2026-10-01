Мерц захищає рішення присудити НАТО Вестфальську премію миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив на захист рішення про присудження Вестфальської премії миру НАТО.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що премія миру для військового альянсу на перший погляд видається суперечливою, "але насправді це цілком логічно".

Він виступив разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який пізніше в четвер має прийняти премію від імені Альянсу.

Мерц назвав НАТО наріжним каменем євроатлантичного мирного ладу вже протягом трьох поколінь.

"Він захищає нашу свободу, нашу безпеку, наше процвітання і служить справі миру в Європі", – зазначив німецький лідер.

Мерц додав, що європейський мир наразі перебуває під загрозою через "жорстокий ревізіонізм", що походить з Росії, та наголосив, що Німеччина та НАТО й надалі підтримуватимуть Україну "всіма своїми силами".

Раніше стало відомо, що Вестфальську премію миру 2026 року присудили Північноатлантичному альянсу.

Рішення уже отримало хвилю критики через те, що премію миру присудили військовому альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

А у ЗМІ повідомляють, що США не запросили ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, зокрема Францію, Велику Британію, країни Балтії.