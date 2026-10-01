ЗМІ дізнались подробиці про інциденти з проникненням в оселі фінських депутатів

Протягом останніх тижнів до помешкань кількох депутатів парламенту Фінляндії, ймовірно, проникали сторонні особи: таких випадків було не менше 20.

Про це йдеться у публікації Yle, повідомляє "Європейська правда".

Спікер парламенту Юссі Халла-ахо раніше розповів, що в оселях виявляли незвичайні деталі, на які зазвичай не звернули б уваги. Він припустив, що їх могли залишити навмисно як знак того, що хтось побував усередині. За даними ЗМІ, в оселях нічого не зникло і не було пошкоджено.

Однак депутати, наприклад, знаходили вдома відчинені двері, які, за їхніми словами, вони не залишали відчиненими. В інших випадках горіло світло, хоча ніхто не пам’ятав, щоб його вмикав.

За словами Халла-ахо, між депутатами, які повідомили про підозрілі випадки, немає зв’язку ані за партійною приналежністю, ані за статтю.

ЗМІ також повідомили, що голів парламентських фракцій попередили: за ймовірними проникненнями могла стояти, наприклад, іноземна держава.

Поліція безпеки Supo не коментує можливу причетність кого-небудь до цих випадків.

У відомстві зазначили, що спецслужби авторитарних країн, як відомо, відвідують помешкання людей. Однак Supo не має відомостей про застосування такої практики у Фінляндії чи інших країнах Європи.

За словами прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, влада ставиться до ситуації з усією серйозністю і ретельно розбереться в тому, що сталося.

Прем’єр наголосив: спроби підірвати почуття безпеки у Фінляндії або послабити підтримку України лише зміцнять єдність країни та парламенту.

Орпо додав, що в міру наближення виборів до ризику іноземного втручання потрібно ставитися особливо серйозно.

Прокоментував інциденти і президент Фінляндії Александр Стубб.

"Посягання на депутата – це посягання на демократію. Цього не можна допускати чи виправдовувати в жодному разі. Я підтримую кожного депутата", – заявив він

Раніше стало відомо, що правоохоронці розпочнуть розслідування інцидентів із ймовірним проникненням в будинки депутатів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, як журналістка потрапила на роботу до маєтку прем’єра Швеції, обдуривши спецслужби.

У січні литовська поліція розпочала розслідування за фактом незаконного проникнення в будівлю Міністерства культури у Вільнюсі.