У Сеймі Латвії оцінять ідею повного позбавлення подвійного громадянства з Росією

У четвер, 1 жовтня, Сейм Латвії передав на розгляд Юридичної комісії підготовлені коаліційним "Національним об’єднанням" поправки до закону "Про громадянство", які передбачають повну заборону подвійного громадянства з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Поправки розроблено після марних спроб відомств системи МВС знайти спосіб позбавити латвійського громадянства російського мільярдера Петра Авена. Подвійне громадянство Латвії та Росії загалом заборонено вже зараз, однак допускаються окремі винятки, зокрема щодо Авена.

Законопроєкт передбачає повне скасування подвійного громадянства Латвії та Росії з 1 жовтня 2028 року, надаючи всім власникам подвійного громадянства час для особистого вибору та оформлення необхідних документів.

Як зазначено в анотації, у напруженій геополітичній ситуації подвійне громадянство з Росією може створювати ризики для безпеки Латвії та лояльності громадян, а також ставати причиною міждержавних розбіжностей.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ у березні 2026 року, у Латвії проживають 2436 осіб із подвійним громадянством Латвії та Росії.

Парламентський секретар Міністерства внутрішніх справ Едвінс Шноре раніше припустив: якщо буде встановлено, що позбавити російського мільярдера Петра Авена латвійського громадянства на підставі висновку органів безпеки неможливо, то, найімовірніше, буде розглянуто можливість внести поправки до закону про громадянство, які забороняють подвійне громадянство з Росією без винятків.

Шноре заявив, що в разі ухвалення поправок заборона застосовуватиметься без винятків, подібних до того, що діє щодо Авена.

Авен отримав латвійське громадянство у 2016 році. У 2012 році він був нагороджений орденом Трьох зірок, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Капітул орденів вирішив позбавити його нагороди.

У 2023 році Сейм ухвалив поправки до закону "Про громадянство", які передбачають можливість позбавлення латвійського громадянства осіб, які, серед іншого, надали істотну підтримку війні Росії в Україні.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році Петр Авен із сім’єю мешкає в Латвії.

Авен минулого року поширив пресреліз, в якому критикував висловлювання глави МЗС Байби Браже в газеті Diena, оскільки, на його думку, очільниця латвійського МЗС безпідставно звинуватила його в корупційних зв'язках з вищим політичним керівництвом Росії і відмиванні грошей.

Авен просив поліцію порушити кримінальну справу у зв'язку з опублікованою заявою про те, що він є особистим банкіром господаря Кремля Владіміра Путіна і займається відмиванням його грошей.

Латвійська Державна поліція заявила, що не порушуватиме кримінальну справу проти Браже за заявою Авена.