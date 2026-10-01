Польские правые требуют объяснений по поводу создания в Польше украинского корпуса ветеранов

В польской консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") требуют от правительства объяснений по поводу создания в стране украинского корпуса ветеранов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Депутат от "ПиС" Анджей Шливка, в частности, требует от правительства объяснений по поводу создания в Варшаве украинского корпуса ветеранов. Возмущен также его коллега по партии Пшемыслав Чарнек.

Во время фестиваля UA Fest, который состоялся 19 сентября, было объявлено о создании в Варшаве украинского корпуса ветеранов.

"Была ли эта инициатива проверена соответствующими службами и провело ли правительство анализ ее возможных последствий для безопасности Республики Польша?" – заявил Шливка.

Как отметил депутат, "после окончания войны Украина будет вынуждена столкнуться с огромным вызовом реинтеграции сотен тысяч людей, имеющих боевой опыт". "Часть из них будет бороться с последствиями травмы, в частности с ПТСР, а часть может решить начать новую жизнь за пределами Украины", – подчеркнул оппозиционный депутат.

По его мнению, "Польша не может пассивно наблюдать" за созданием корпуса. Он отметил, что в будущем это может способствовать "поселению в стране значительного количества бывших военнослужащих иностранного государства с боевым опытом".

"Помощь Украине не может означать отказ от обязанности защищать безопасность польских граждан", – подчеркнул он.

По словам Шливки, опасения вызывают также "связи корпуса ветеранов с кругами 3-го армейского корпуса и Андреем Билецким, деятельность которого связана с "Азовом". Политик подчеркнул, что у "Азова" есть задокументированные связи с прославлением ОУН-УПА.

В связи с этим Шливка обратился к премьер-министру и правительству с просьбой дать объяснения. Он, в частности, спрашивает, знали ли представители власти о намерении создать такое учреждение, были ли источники его финансирования проверены Агентством внутренней безопасности (ABW), было ли проанализировано отношение учредителей учреждения к ОУН-УПА, а также поручит ли премьер-министр провести комплексную оценку безопасности его функционирования.

Дело об украинском корпусе ветеранов заинтересовало также кандидата от "ПиС" на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека. Политик опубликовал пост на платформе X, в котором также требует от правительства объяснений. "Кто это разрешил?" – спрашивает политик.

"Помощь Украине не означает отказ от контроля над тем, кто и с какой целью создает в Польше подобные структуры. Польша не может стать тылом для проблем, с которыми Украине придется столкнуться после войны. Безопасность поляков должна быть на первом месте. Правительство обязано немедленно прояснить этот вопрос", – написал Чарнек.

Стоит отметить, что Анджей Шливка отстаивал идею депортации безработных украинцев из Польши, утверждая, что из них можно было бы собрать как минимум бригаду для войны.

Пшемыслав Чарнек также известен своей антиукраинской позицией и выступал за приостановку помощи Киеву.