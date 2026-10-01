ЗМІ: Чорногорія може не встигнути перекласти закони ЄС до вступу, тож шукають альтернативу

Чорногорія може не встигнути вчасно перекласти всі закони ЄС до моменту вступу, тому Європейська комісія наразі розглядає варіанти надання винятку, зокрема можливість дозволити Подгориці використовувати одну з наявних мов ЄС для заповнення прогалин.

Про це пише Euronews з посиланням на свої джерела в Євросоюзі, інформує "Європейська правда"

Чорногорія прагне стати 28-м членом ЄС до 2028 року. Але спершу вона має прийняти та перекласти aquis – десятки тисяч законів ЄС, що складають правову базу блоку. У Брюсселі дедалі більше побоюються, що ця робота не буде завершена вчасно.

"Чорногорія повинна підготувати переклади aquis на свою офіційну мову заздалегідь до вступу, а також підготувати достатню кількість перекладачів та усних перекладачів, необхідних для належного функціонування інституцій ЄС після її вступу", – йдеться в рамковій угоді країни про переговори з ЄС.

Причиною затримок є те, що Хорватія висловлює занепокоєння щодо якості деяких перекладених юридичних текстів. Загреб залучений у двосторонній спір з Чорногорією, що може затримати весь процес вступу.

З моменту вступу Хорватії, останнього нового члена блоку, у 2013 році обсяг законодавства ЄС майже подвоївся.

Країни-кандидати повинні перекласти все відповідне законодавство ЄС на свою майбутню офіційну мову. Інституції ЄС відповідають лише за остаточну перевірку перед публікацією в "Офіційному віснику" на момент вступу.

Переклад – це лише частина мовної підготовки. Деякі закони потребують адаптації до інституційного контексту країни-кандидата, наприклад, шляхом визначення, які органи влади відповідатимуть за нагляд.

"Служби Комісії перебувають у постійному контакті з Чорногорією та аналізують темпи роботи в цьому напрямку", – повідомив речник Єврокомісії.

Комісія розглядає кілька варіантів можливого винятку, зокрема надання Чорногорії дозволу використовувати іншу офіційну мову ЄС, доки вона не встигне усунути прогалини та точно перекласти решту законодавчих актів.

Вибір залишається за Подгорицею, але хорватська мова є очевидним кандидатом. Це єдина офіційна мова ЄС, яка має ті самі основні риси та є зрозумілою для носіїв чорногорської мови.

Раніше у Чорногорії заявляли про побоювання, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року може завадити її вступу.

Нагадаємо, Єврокомісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію – країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції.

Більше про це читайте у статті: Випробування для ЄС: чому блокування вступу Чорногорії є сигналом для України