У Польщі суд не хоче повертати трактор фермеру, який переорав свіжий асфальт

Районний суд польського міста Глівіце скасував поліцейський нагляд та майнову поруку щодо 60-річного фермера, який переорав трактором свіжий асфальт, але не погодився на повернення заарештованого трактора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Фермер Йозеф Магера, який дав згоду на оприлюднення свого прізвища, у серпні в’їхав на тракторі "Урсус" на щойно укладене асфальтове покриття і за допомогою плуга переорав близько 200 метрів.

Чоловік стверджує, що земля, на якій розташована дорога, належить йому, а роботи, що там проводилися, були незаконними. Однак прокуратура вказує, що, згідно з наявною документацією, ця територія є власністю місцевого самоврядування.

Чоловіка затримали на гарячому. Він зізнався слідчим, що пошкодив дорожнє покриття. Раніше він також нібито погрожував, що може знову знищити дорогу.

Фермер перед входом до суду висловив переконання, що прокуратура висунула йому звинувачення та подала клопотання про арешт на підставі показань свідків, а не документів. Те, що з ним сталося, він назвав "більшовизмом". "Те, що я зробив, було захистом власної землі, а те, що вони продемонстрували, означає, що ця держава ще не є демократичною", – сказав він, відповідаючи на запитання про арешт.

Захисник фермера, адвокат Адам Шевц, подав три скарги: на арешт трактора та проти застосованих прокуратурою запобіжних заходів – поліцейського нагляду та майнової поруки.

Районний суд у Глівіцах задовольнив скаргу щодо нагляду та майнової поруки. Натомість він залишив у силі рішення про арешт трактора.

Як повідомив адвокат Шевць, захист тепер має довести, що 45-річний трактор "Урсус" є для підозрюваного робочим знаряддям на фермі. Після надання таких матеріалів прокурор буде змушений розглянути клопотання про повернення транспортного засобу.

Сам Магера після засідання наголошував, що для нього найважливіше – повернути трактор. Він хоче скористатися сприятливою погодою для польових робіт.

Розслідування у справі веде Районна прокуратура Глівіце-Захід. Спочатку збитки оцінили у 300 тис. злотих, а фермеру висунули звинувачення у знищенні майна значної вартості. Суд застосував до нього тимчасовий арешт.

Однак після додаткових дій та нової оцінки було встановлено, що збитки не перевищують 200 тис. злотих. Прокуратура змінила звинувачення, а підозрюваний вийшов із-під варти через кілька днів.

Ця справа викликала широку дискусію. Повноважний представник Омбудсмена з прав громадян у Катовіце з власної ініціативи розпочав розслідування. Воно має на меті перевірити, чи не відбулося порушення прав і свобод фермера у зв’язку з його затриманням та арештом.