Польща отримала майже 8 млрд євро від ЄС для відновлення економіки

У четвер, 1 жовтня, Польща отримала майже 8 мільярдів євро у рамках програми реформ та інвестицій, що фінансується коштом ЄС для відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Про це пише Polskie Radio, інформує "Європейська правда".

Це вже п’ятий транш коштів у межах програми. Європейська комісія змогла перерахувати гроші на польські рахунки після того, як місяць тому виплату схвалили країни ЄС.

"У жовтень входимо з розмахом. До Польщі щойно надійшло 35 мільярдів злотих із KPO (Національного плану відновлення. – Ред.) – на укриття, залізничні колії, ясла та обладнання для онкології", – заявив заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко.

Як повідомив заступник міністра, до кінця року Польща має отримати ще 55 млрд злотих (понад 12,5 млрд євро).

У Європейській комісії зазначають, що кошти мають бути спрямовані, зокрема, на придбання 88 нових трамваїв для Вроцлава, Познані та Кракова.

За даними Єврокомісії, Польща вже отримала 77% усіх коштів, виділених їй у межах Національного плану відновлення. Загальний обсяг фінансування для Польщі становить майже 55 мільярдів євро, з яких 25 мільярдів – безповоротні гранти, а решта – пільгові кредити.

Після пандемії COVID-19 ЄС створив Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility, RRF), який фінансує реформи та інвестиції держав-членів, спрямовані на відновлення економіки й підвищення її стійкості. Кошти надаються у вигляді грантів і пільгових кредитів. Польща стала одним із головних бенефіціарів цієї програми.

Нагадаємо, Польща отримає понад 600 млн євро з Європейського фонду миру у 2026-2027 роках як відшкодування частини витрат на озброєння, передане Україні.

Також Уряд Польщі починає розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак.