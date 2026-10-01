Греція пропонує призупинити розгляд заяв про притулок під час міграційних криз

Греція заявила, що ЄС повинен розробити механізм надзвичайних заходів для тимчасового призупинення розгляду заяв про надання притулку під час масштабних міграційних криз, таких як прибуття десятків тисяч людей до іспанського анклаву Сеута в липні.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Греція опинилася на передовій кризи 2015–2016 років, коли до Європи прибув понад мільйон людей із Близького Сходу та Африки. З того часу кількість прибулих зменшилася, хоча в останні роки на грецьких островах в Егейському морі спостерігається зростання кількості човнів з мігрантами з Лівії.

Міністр з питань міграції Греції Танос Плевріс заявив у четвер, 1 жовтня, що міграційний пакт ЄС допоміг стримати приплив мігрантів та збільшити кількість їхніх повернень, але вжиті досі заходи є недостатніми для вирішення надзвичайних ситуацій, таких як наплив мігрантів до Сеути.

"У таких випадках слід посилити прикордонний нагляд та призупинити розгляд заяв про надання притулку", – заявив Плевріс.

Греція разом із Німеччиною, Австрією, Данією та Нідерландами, відомі як "Група п’яти", заявили, що домовилися ⁠про конкретні кроки щодо створення центрів повернення у країні, що не входить до ЄС, у рамках ширшої європейської ініціативи з метою збільшення кількості депортацій та стримування нелегальної міграції.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.