Єврокомісар: удар РФ по збройовому заводу в ЄC був би приводом для військової реакції НАТО

Російський удар по європейському збройовому заводу має спричинити застосування статті 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Заява Кубілюса пролунала на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах по всій Європі, деякі з яких пов’язують із Росією.

"Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейській території, це підпадатиме під дію статті 5", – заявив Кубілюс на полях засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту.

Помічник Кубілюса, якому було надано анонімність для вільного висловлювання, підтвердив, що коментарі комісара стосувалися саме повітряного бомбардування або ракетного удару по заводу.

Проте заява Кубілюса, ймовірно, викличе занепокоєння в НАТО, зважаючи на делікатність дискусій навколо статті 5 та невійськову роль ЄС порівняно з Альянсом.

"Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, він, можливо, зможе визначати, що саме є приводом для застосування статті 5, а що ні", – зазначив один із дипломатів НАТО.

Нагадаємо, поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.

Глава МЗС Андрій Сибіга рішуче засудив диверсію Росії проти компанії Milrem Robotics у Таллінні та висловив повну солідарність з Естонією.