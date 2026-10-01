Міністр оборони Латвії: приводом для занепокоєння є гібридні атаки РФ, а не її ядерні погрози

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що не надає великого значення останнім ядерним погрозам Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник латвійського оборонного відомства сказав в інтерв’ю RFE/RL.

Мелніс підтримав позицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який зазначив, що не сприймає російське попередження "настільки серйозно".

"Наразі я не бачу безпосередньої загрози", – заявив латвійський міністр.

Мелніс зазначив, що Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, стверджуючи, що Москва використовує таку риторику, щоб налякати населення західних країн, послабити підтримку Києва та перевірити згуртованість альянсу НАТО.

"Росія використовуватиме будь-які засоби, щоб погрожувати нам, вселяти страх у наш народ, підривати підтримку України, а також руйнувати нашу єдність і згуртованість, просто перевіряючи, де пролягають ці межі", – сказав він.

За словами Мелніса, найнебезпечнішою загрозою на цей момент є не ядерна небезпека і не великомасштабний напад Росії на НАТО з використанням звичайних збройних сил, а розширення гібридних дій – ворожих дій, що не досягають рівня відкритої війни, зокрема кібератак, диверсій та використання міграції як зброї.

Він зазначив, що Латвія та її союзники постійно переоцінюють загрозу, відстежуючи військовий потенціал Росії, її втрати в Україні, формування збройних сил, а також такі дії, як ймовірні атаки на об’єкти військово-промислового комплексу та критичну інфраструктуру.

"Ми ведемо спостереження та тісно співпрацюємо з українськими партнерами та нашими партнерами по НАТО", – сказав Мелніс, додавши, що оцінка загроз у Латвії є безперервним процесом і що гібридна діяльність набуває все більшого розмаху.

Раніше стало відомо, що Росія передала НАТО документ, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

У НАТО у відповідь наголосили на оборонному характері Альянсу та закликали Росію припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема, наголосив, що Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.