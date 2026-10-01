В Польше суд не хочет возвращать трактор фермеру, который перепахал свежий асфальт

Районный суд польского города Гливице отменил полицейский надзор и имущественное поручительство в отношении 60-летнего фермера, который перепахал трактором свежий асфальт, но не согласился на возвращение арестованного трактора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Фермер Йозеф Магера, который дал согласие на обнародование своей фамилии, в августе въехал на тракторе "Урсус" на только что уложенное асфальтовое покрытие и с помощью плуга перепахал около 200 метров.

Мужчина утверждает, что земля, на которой расположена дорога, принадлежит ему, а работы, проводившиеся там, были незаконными. Однако прокуратура указывает, что, согласно имеющейся документации, эта территория является собственностью местного самоуправления.

Мужчину задержали с поличным. Он признался следователям, что повредил дорожное покрытие. Ранее он также якобы угрожал, что может снова уничтожить дорогу.

Фермер перед входом в суд выразил убеждение, что прокуратура выдвинула ему обвинение и подала ходатайство об аресте на основании показаний свидетелей, а не документов. То, что с ним произошло, он назвал "большевизмом". "То, что я сделал, было защитой собственной земли, а то, что они продемонстрировали, означает, что это государство ещё не является демократическим", – сказал он, отвечая на вопрос об аресте.

Защитник фермера, адвокат Адам Шевц, подал три жалобы: на арест трактора и против примененных прокуратурой мер пресечения – полицейского надзора и имущественного поручительства.

Районный суд в Гливицах удовлетворил жалобу в отношении надзора и имущественного поручительства. Зато он оставил в силе решение об аресте трактора.

Как сообщил адвокат Шевц, защита теперь должна доказать, что 45-летний трактор "Урсус" является для подозреваемого рабочим инструментом на ферме. После предоставления таких материалов прокурор будет вынужден рассмотреть ходатайство о возврате транспортного средства.

Сам Магера после заседания подчеркнул, что для него самое важное – вернуть трактор. Он хочет воспользоваться благоприятной погодой для полевых работ.

Расследование по делу ведет Районная прокуратура Гливице-Запад. Изначально ущерб оценили в 300 тыс. злотых, а фермеру предъявили обвинение в уничтожении имущества значительной стоимости. Суд применил к нему временный арест.

Однако после дополнительных действий и новой оценки было установлено, что ущерб не превышает 200 тыс. злотых. Прокуратура изменила обвинение, а подозреваемый вышел из-под стражи через несколько дней.

Это дело вызвало широкую дискуссию. Полномочный представитель Омбудсмена по правам граждан в Катовице по собственной инициативе начал расследование. Оно направлено на проверку, не произошло ли нарушение прав и свобод фермера в связи с его задержанием и арестом.