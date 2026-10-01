Німеччина створить свій перший полк безпілотників
У лавах Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує dpa.
За словами міністра, підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.
"Хто хоче домогтися переваги на суші, той мусить опанувати ведення бою за допомогою безпілотних систем", – наголосив Пісторіус.
Нове з’єднання матиме завдання "об’єднати можливості та набрати темп", додав він.
Мова йде не лише про літальні системи, а й про безпілотні наземні системи, уточнив очільник німецького оборонного відомства.
"Полк охоплюватиме дальності від найближчої до 500 кілометрів, і вирішальним є те, що полк повинен мати власну роту радіоелектронної боротьби", – зазначив Пісторіус.
Нагадаємо, у Швейцарії Федеральний департамент оборони (DDPS) створює новий батальйон дронів та навчальний центр для новобранців.
Також Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників.