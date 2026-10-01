Німеччина створить свій перший полк безпілотників

У лавах Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує dpa.

За словами міністра, підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.

"Хто хоче домогтися переваги на суші, той мусить опанувати ведення бою за допомогою безпілотних систем", – наголосив Пісторіус.

Нове з’єднання матиме завдання "об’єднати можливості та набрати темп", додав він.

Мова йде не лише про літальні системи, а й про безпілотні наземні системи, уточнив очільник німецького оборонного відомства.

"Полк охоплюватиме дальності від найближчої до 500 кілометрів, і вирішальним є те, що полк повинен мати власну роту радіоелектронної боротьби", – зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, у Швейцарії Федеральний департамент оборони (DDPS) створює новий батальйон дронів та навчальний центр для новобранців.

Також Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників.