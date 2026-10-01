Президент Литвы прокомментировал неприглашение на встречу о будущем НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал публикацию Politico, в которой говорилось, что США не пригласили на встречу о будущем НАТО ключевых союзников, в частности Литву.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как указал литовский президент, чрезмерное преувеличение ситуации привело к искусственному ажиотажу.

Он подчеркнул, что речь идет о встрече так называемой "Бергенской группы", в которую Литва не входит. В этот формат входят США, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.

"В НАТО более 30 членов, а в данном случае участвуют лишь шесть [не считая США]. Мне это кажется чем-то вроде создания искусственного ажиотажа", – заявил Науседа журналистам в четверг.

Он отметил, что Литва и другие страны могут быть приглашены к участию в этом формате в будущем, если он расширится.

В материале Politico говорилось, что некоторые европейские страны-члены НАТО, которые тратят больше всего средств на оборону и являются союзниками США, не были приглашены на встречу под эгидой Пентагона, посвященную обсуждению вопросов будущего Альянса.

Как известно, Министерство обороны США продолжает готовить обзор американского военного присутствия в Европе, который должен быть готов к 6 ноября.

Агентство Reuters сообщало об американском опроснике, разосланном союзникам для проведения этого обзора. Он охватывает вопросы, варьирующиеся от расходов на оборону до стратегии, закупок и поддержки приоритетов внешней политики США.