Глава МИД Германии критикует медленный прогресс в расширении ЕС

В четверг министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль призвал страны ЕС выполнить обещания по расширению ЕС на Западные Балканы, предупредив, что на кону стоит авторитет блока и его влияние в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Вадепуль подчеркнул, что ЕС еще на саммите в Салониках в 2003 году заявил, что Западные Балканы должны войти в состав блока. Он добавил, критически оценивая усилия Германии, что бывшая канцлер Ангела Меркель инициировала "Берлинский процесс" 11 лет спустя, в 2014 году, чтобы ускорить этот процесс, но прошло еще 12 лет, а успеха так и не достигнуто.

"Мы находимся на перепутье в отношении процесса расширения ЕС", – заявил Вадефуль журналистам после встречи в Черногории, состоявшейся в рамках "Берлинского процесса", в ходе которого страны ЕС и Западных Балкан обсуждают вопросы экономической интеграции и инфраструктуры в регионе, а также примирения между балканскими странами.

"Мы не выполнили обещание", – сказал министр, добавив: "Я бы очень хотел призвать всех продемонстрировать им, что обещание Салоник было реальным, что мы заслуживаем доверия, что Европа надежна".

Вадефуль также упомянул о "геополитических противниках и конкурентах", которые соперничают с ЕС за влияние в регионе – это едва скрытая аллюзия на Россию и Китай. В среду премьер-министр Республики Сербской Саво Минич и его предшественник Милорад Додик посетили президента России Владимира Путина в Москве накануне выборов в Боснии и Герцеговине, которые состоятся в воскресенье.

Черногория находится на передовой расширения ЕС и стремится стать 28-м членом блока в 2028 году. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос высоко оценила реформаторские усилия страны, отметив, что 18 из 33 разделов соглашения о вступлении в ЕС уже закрыты, а "еще несколько" планируется закрыть в этом месяце.

"Существует реальная вероятность того, что Черногория завершит переговоры до конца этого года или в начале следующего", – отметила она, хотя ратификация займет ещё один-два года.

Министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович сообщил журналистам, что его правительство провело немало реформ, добавив, что теперь граждане страны также должны иметь возможность воспользоваться преимуществами членства в ЕС.

"Честно говоря, мы заслуживаем того, чтобы нас приняли уже сейчас", – сказал Ибрагимович.

Ранее в Черногории заявляли об опасениях, что ряд национальных выборов в странах ЕС в следующем году может помешать её вступлению.

Напомним, Еврокомиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.

Подробнее об этом читайте в статье: Испытание для ЕС: почему блокирование вступления Черногории является сигналом для Украины