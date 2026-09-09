У Чорногорії бояться, що вибори у країнах ЄС завадять її вступу

Чорногорія вважає, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року продемонструє, наскільки серйозною є обіцянка Брюсселя щодо розширення блоку.

Про це заявила чорногорська міністерка у справах ЄС Майда Горчевич, її цитує Euractiv, пише "Європейська правда"

Уряд Чорногорії, яка вважається фаворитом на вступ до ЄС, висловлює скептицизм щодо того, наскільки близькою є перспектива приєднання країни до блоку.

За словами Горчевич, перешкодою для цього можуть стати вибори в низці країн, зокрема у Франції, Іспанії, Італії та Польщі.

"Для процесу розширення, і не лише для Чорногорії, величезним випробуванням стануть вибори в кількох столицях держав-членів наступного року…Ми можемо продемонструвати, що ми робимо і що готові зробити для вступу до ЄС, але у загальному підсумку це політика", – заявила посадовиця.

Щоб приєднатися до ЄС, усі 27 нинішніх членів повинні ратифікувати договір про вступ країни-кандидата. Ця ратифікація є особливо складною у Франції, оскільки конституція вимагає проведення референдуму або схвального голосування трьома п’ятих голосів як у Національних зборах, так і в Сенаті.

"Я впевнена, що якщо ми співпрацюватимемо з французьким урядом, який нас дуже підтримує, і закриємо всі розділи переговорів, що розглядалися досі, то отримаємо дуже успішний результат. Давайте почекаємо до наступного року, і ми побачимо, що станеться", – сказала чорногорська міністерка.

Щоб розвіяти побоювання виборців щодо розширення, Франція, Німеччина, Нідерланди та інші країни ЄС наполягають на перехідних періодах та суворих правових умовах для нових членів.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос запропонувала "захисні механізми нового покоління", щоб гарантувати, що нові члени дотримуватимуться демократії та верховенства права протягом 15 років після вступу.

Горчевич зазначила, що в інтересах її країни – погодитися на найсуворіші нові заходи, щоб запобігти відступу від демократії. Але Чорногорія очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена з самого початку, зокрема щодо права голосу, додала вона.

"Ми не боїмося санкцій, але прагнемо рівності всередині ЄС", – сказала міністерка.

Чорногорія має підтримку таких країн, як Австрія, Італія та Угорщина, які вимагають, щоб будь-які нові вимоги щодо верховенства права застосовувалися також і до нинішніх 27 членів ЄС.

Писали, що наприкінці вересня Європейська комісія має представити свої пропозиції щодо механізму обмежень та запобіжників для нових членів Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію – країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції.