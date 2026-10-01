Сибіга розповів про домовленості з Угорщиною: буде закон про освіту

Міністри закордонних справ України та Угорщини провели у Нью-Йорку зустріч, про яку досі не повідомляли публічно.

Про це розповів глава українського МЗС Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Сибіга наголосив, що зустріч відбулася попри нещодавнє дипломатичне загострення, після саміту Карпатської ініціативи, але була успішною.

"В Нью-Йорку ми зустрілися з Анітою Орбан. Ми перебуваємо в контакті. Вона відіграє конструктивну роль, я ціную нашу взаємодію", – розповів він. За його словами, вже після тих переговорів угорська міністерка заявила, що не виключає можливість участі у "Карпатській вісімці".

Також міністр підкреслив, що паралельно у міністерки Орбан "відбуваються контакти з віцепремʼєром Всеволодом Ченцовим за європейським треком.

"Сподіваємось, ми досягнемо результату, аби розблокувати наш подальший рух до Європейського Союзу", – заявив міністр, та пов’язав це рішення з ухваленням змін до закону "Про освіту".

"У нас є драфт відповідного закону. І сподіваюся, що буде спеціальна сесія Верховної Ради, де в тому числі, крім європейського масиву законодавства, буде розглянуто законопроєкт щодо національних меншин – йдеться про зміни законодавства щодо освіти. Це буде стосуватися не лише угорської меншини, це буде стосуватися всіх меншин, які мешкають в Україні", – заявив він.

Зміни, які зобов’язалася втілити Україна, ЄвроПравда описувала у червні у статті "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною".

Утім, у вересні відносини двох країн увійшли у кризу. Про це – у статті ""Угорське покарання" для України"