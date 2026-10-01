У Чехії провалився вотум недовіри уряду

У Чехії опозиції не вдалося повалити коаліційний уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Палаті депутатів навіть з другої спроби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny

Як і очікувалося, депутати всіх трьох присутніх коаліційних партій проголосували проти висловлення недовіри уряду. Пропозицію підтримали депутати від опозиційних партій ODS, STAN, "Пірати", KDU-ČSL та TOP 09.

Таким чином, уряд у складі партій ANO, SPD та "Автомобілістів" продовжуватиме керувати країною, користуючись довірою нижньої палати.

Згідно з оголошеними результатами, 83 присутніх депутати від опозиції проголосували за відставку уряду. Для відставки уряду потрібно було щонайменше 101 голос, тобто кваліфікована більшість від усіх 200 депутатів. 94 депутати від коаліції проголосували проти висловлення недовіри. Дев’ять депутатів від опозиції були відсутні з поважних причин, а 14 – з урядового табору.

Дебати тривали три дні, загалом близько 27,5 годин безперервного часу.

Опозиція обґрунтувала скликання засідання розміром дефіциту в проєкті державного бюджету на наступний рік, нібито невирішеним конфліктом інтересів Бабіша та нападами уряду на різні інституції. Вони також стверджують, що уряд ризикує національною безпекою. Коаліція використала парламентську сесію, щоб представити діяльність уряду. Засідання відбулося незадовго до муніципальних виборів та виборів до Сенату.

Уряд встояв перед першою спробою опозиції висловити недовіру на початку лютого. Голосування відбулося на 20-й день після того, як кабінет міністрів отримав вотум довіри. Засідання було скликано після ескалації конфлікту між партією "Автомобілісти" та президентом Петром Павелом, який відмовився призначити почесного президента "Автомобілістів" Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища.

У травні стало відомо, що Європейська комісія вимагає від Праги окремого письмового підтвердження під кожною заявкою на виплату субсидій від ЄС про те, що ці гроші не потраплять до компаній, пов'язаних із главою уряду Андреєм Бабішем.

Аудит ЄС ще кілька років тому продемонстрував, що всі субсидії Європейського Союзу, надані бізнес-імперії Бабіша після лютого 2017 року, були перераховані в умовах конфлікту інтересів.