Трамп обрав нову речницю Білого дому

Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Про це президент Дональд Трамп оголосив у п’ятницю в другій половині дня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

41-річна Захарія замінить на цій посаді Керолайн Левітт, яка залишила її в серпні. Наразі вона є радницею з питань комунікацій у Trump Media and Technology Group, яка управляє президентським сайтом у соціальних мережах Truth Social. Раніше вона короткий час працювала речницею тодішньої міністерки Крісті Ноєм у Міністерстві внутрішньої безпеки та була частим гостем у консервативних ЗМІ, зокрема на каналах Fox News та Newsmax.

Кеті Захарія

У своєму оголошенні Трамп зазначив, що Захарія також працювала в його передвиборчих кампаніях, допомагаючи йому здобути перемогу в ключових штатах, де результати виборів непередбачувані.

"Вона має бездоганну репутацію як прихильниця і з самого початку була вірною та блискучою прихильницею", – захоплено написав пан Трамп у Truth Social, де, згідно з її профілем у LinkedIn, Захарія працює з червня.

У дописі в соціальних мережах у п’ятницю Захарія зазначила, що Левітт встановила "високі стандарти" і що вона хоче "і надалі досягати вагомих результатів для нашої країни та інформувати американський народ про головні перемоги, яких ця адміністрація досягає щодня".

Кеті Захарія, адвокатка, яка здобула ступінь бакалавра та юридичну освіту в Університеті Пеппердайн, мешкає в Каліфорнії і, судячи з її дописів у соціальних мережах, має чотирьох дітей. Вона також регулярно брала участь у діяльності на підтримку консервативних ідей. Як свідчить її онлайн-резюме, до роботи в адміністрації Трампа вона обіймала посаду головного юрисконсульта в Fix California – некомерційній організації, заснованій Ріком Гренеллом, соратником Трампа, для просування консервативної програми в штаті, – а також у White Rose Resistance, групі, що виступає проти абортів.

Понад десять років тому вона також кілька років працювала в Пекіні і стверджує, що володіє китайською мовою на базовому рівні.

У серпні стало відомо, що речниця Білого дому Керолайн Левітт, яка нещодавно повернулась до роботи після відпустки у зв’язку з народженням дитини, вирішила остаточно йти з посади задля родини.

28-річна Левітт стала наймолодшою речницею Білого дому. Вона запам’яталась, серед іншого, неприховуваною зневагою до ЗМІ, крім тих, що є компліментарними до Трампа, і витримувала відповідний стиль спілкування.

Зокрема, вона вульгарно відповіла Huffington Post у відповідь на звичайне запитання про те, чому лідери США і РФ обрали місцем зустрічі Будапешт.