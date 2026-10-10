Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома

Кэти Захария, консервативная обозревательница, которая некоторое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была назначена следующим пресс-секретарем Белого дома.

Об этом президент Дональд Трамп объявил в пятницу во второй половине дня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

41-летняя Захария сменит на этом посту Кэролайн Левитт, которая покинула его в августе. В настоящее время она является советником по вопросам коммуникаций в Trump Media and Technology Group, которая управляет президентским сайтом в социальных сетях Truth Social. Ранее она недолгое время работала пресс-секретарем тогдашнего министра Кристи Ноем в Министерстве внутренней безопасности и была частым гостем в консервативных СМИ, в частности на каналах Fox News и Newsmax.

В своём сообщении Трамп отметил, что Захария также работала в его предвыборных кампаниях, помогая ему одержать победу в ключевых штатах, где результаты выборов непредсказуемы.

"У неё безупречная репутация сторонницы, и с самого начала она была верной и блестящей сторонницей", – с восторгом написал г-н Трамп в Truth Social, где, согласно её профилю в LinkedIn, Захария работает с июня.

В посте в социальных сетях в пятницу Захария отметила, что Левитт установила "высокие стандарты" и что она хочет "и впредь добиваться весомых результатов для нашей страны и информировать американский народ о главных победах, которых эта администрация добивается каждый день".

Кэти Захария, адвокат, получившая степень бакалавра и юридическое образование в Университете Пеппердайна, проживает в Калифорнии и, судя по её постам в социальных сетях, имеет четверых детей. Она также регулярно участвовала в деятельности в поддержку консервативных идей. Как следует из её онлайн-резюме, до работы в администрации Трампа она занимала должность главного юрисконсульта в Fix California – некоммерческой организации, основанной Риком Гренеллом, соратником Трампа, для продвижения консервативной программы в штате, – а также в White Rose Resistance, группе, выступающей против абортов.

Более десяти лет назад она также несколько лет работала в Пекине и утверждает, что владеет китайским языком на базовом уровне.

В августе стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, недавно вернувшаяся к работе после отпуска в связи с рождением ребенка, решила окончательно уйти с должности ради семьи.

28-летняя Левитт стала самой молодой пресс-секретарем Белого дома. Она запомнилась, среди прочего, нескрываемым пренебрежением к СМИ, за исключением тех, которые благосклонно относятся к Трампу, и придерживалась соответствующего стиля общения.

В частности, она вульгарно ответила Huffington Post в ответ на обычный вопрос о том, почему лидеры США и РФ выбрали местом встречи Будапешт.