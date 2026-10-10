Прем'єр Фінляндії: слід припинити видачу туристичних віз росіянам до Європи

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз до Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю Yle, передає "Європейська правда".

За словами Орпо, йдеться про зміцнення європейської безпеки та протидію загрозі з боку Росії.

"Один із конкретних заходів, який я представлю на засіданні Європейської ради наступного тижня, полягає в тому, щоб Європа припинила видавати туристичні візи росіянам", – сказав Орпо.

"Ми побоюємося, що Росія намагається здійснювати диверсійну діяльність на європейській території. Навіщо, в ім’я всього святого, ми впускаємо їх на європейську територію як туристів, де вони можуть вільно пересуватися", – запитав він.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявляла у вересні, що країни-члени Європейського Союзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену, заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам і зменшити кількість туристичних віз для росіян.

Нагадаємо, Європейський Союз ще з літа обговорює обмеження видачі віз тим, хто воював в Україні на боці РФ. У 21-й пакет санкції ЄС вніс механізм для заборони віз російським військовим, але сама заборона ще не набула чинності.