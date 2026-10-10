Премьер-министр Финляндии: следует прекратить выдачу туристических виз россиянам в Европу

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз в Европу.

Об этом он заявил в интервью Yle, передает "Европейская правда".

По словам Орпо, речь идет об укреплении европейской безопасности и противодействии угрозе со стороны России.

"Одна из конкретных мер, которую я представлю на заседании Европейского совета на следующей неделе, заключается в том, чтобы Европа прекратила выдавать туристические визы россиянам", – сказал Орпо.

"Мы опасаемся, что Россия пытается вести диверсионную деятельность на европейской территории. Зачем, во имя всего святого, мы впускаем их на европейскую территорию в качестве туристов, где они могут свободно передвигаться", – спросил он.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла в сентябре, что страны-члены Европейского Союза могут усилить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам и сократить количество туристических виз для россиян.

Напомним, Европейский Союз ещё с лета обсуждает ограничения на выдачу виз тем, кто воевал в Украине на стороне РФ. В 21-й пакет санкций ЕС был включён механизм запрета на выдачу виз российским военным, но сам запрет ещё не вступил в силу.