Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть здійснити візит до Москви у найближчі два тижні.

Як пише "Європейська правда", про це російському пропагандистському агентству ТАСС повідомило джерело.

Точної дати візиту поки не називають.

"Така ймовірність, дійсно, є. Деталі будуть узгоджені", – сказав співрозмовник агентства, коментуючи можливість того, що наступний візит відбудеться протягом пари тижнів.

Напередодні Віткофф і Кушнер зустрічалися з українською переговорною командою і представниками країн Європи в Маямі. За повідомленнями ЗМІ, переговори завершились достроково.

Президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.