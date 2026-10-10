Российские СМИ: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели
Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели.
Как пишет "Европейская правда", об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщил источник.
Точную дату визита пока не называют.
"Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы", – сказал собеседник агентства, комментируя возможность того, что следующий визит состоится в течение пары недель.
Накануне Уиткофф и Кушнер встречались с украинской переговорной командой и представителями стран Европы в Майами. По сообщениям СМИ, переговоры завершились досрочно.
Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.
По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.