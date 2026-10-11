Сибіга про слова Трампа щодо виборів: рішення має ухвалювати український народ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україні слід обрати нового президента.

Про це глава МЗС написав в мережі X, пише "Європейська правда".

Після слів Трампа про те, що Україні "час обрати нового лідера", Сибіга наголосив, що саме український народ має ухвалювати такі рішення.

"Президент Володимир Зеленський очолює наш народ у часи війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право ухвалювати рішення", – написав глава МЗС.

Міністр додав, що заяви з-за кордону "лише підтверджують, що він добре виконує свої обов’язки" і що президент України заслуговує на підтримку.

Перед цим президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Це сталося після оголошення Трампом домовленості з главою Кремля Владіміром Путіним про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

Зеленський також вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.