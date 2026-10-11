Сибига о словах Трампа по поводу выборов: решение должен принимать украинский народ

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует избрать нового президента.

Об этом глава МИД написал в сети X, сообщает "Европейская правда".

После слов Трампа о том, что Украине "пора выбрать нового лидера", Сибига подчеркнул, что именно украинский народ должен принимать такие решения.

"Президент Владимир Зеленский возглавляет наш народ во время войны – войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право принимать решения", – написал глава МИД.

Министр добавил, что заявления из-за рубежа "лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свои обязанности" и что президент Украины заслуживает поддержки.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Это произошло после объявления Трампом договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

Зеленский также считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.