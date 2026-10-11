Макрон побив свій рекорд непопулярності – лише 15% французів схвалює його президентство

Рейтинг схвалення президента Франції Емманюеля Макрона знову досяг історичного мінімуму, впавши до 15%.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані барометра Ipsos BVA-Cesi, опубліковані газетою La Tribune Dimanche.

Популярність Макрона досягла найнижчого рівня з моменту його першого обрання президентом у 2017 році. Згідно з цим опитуванням, французький президент досяг найнижчого рейтингу – лише 15% схвальних оцінок, що на один відсотковий пункт менше, ніж місяць тому, коли він уже досяг найнижчого показника у 16%.

На тлі протестів старшокласників та в умовах, коли ціни на пальне б’ють рекорди, глава держави стає об’єктом головних занепокоєнь французів, а саме: купівельної спроможності (54%), майбутнього соціальної системи країни (44%) та державного боргу (33%).

Тим часом рейтинг прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню зріс на два пункти і становить 22% після різкого падіння на 7 відсоткових пунктів місяць тому.

У рейтингу потенційних наступників Макрона на посаді президента лідерами залишаються ключові діячі ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла (33%) і Марін Ле Пен (32%). Попри своє лідерство, вони втрачають відповідно 3 і 4 відсоткові пункти на тлі скандалу з антисемітськими дописами, які приписують Барделлі. Вони випереджають експрем’єра Едуара Філіппа, рейтинг якого зріс на один пункт і становить 20%.

Дані іншого опитування, проведеного у вересні, засвідчили, що лише 18% опитаних французів вважають Емманюеля Макрона хорошим президентом.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.