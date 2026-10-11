Макрон побил свой рекорд непопулярности – лишь 15% французов одобряют его президентство

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона вновь достиг исторического минимума, упав до 15%.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные барометра Ipsos BVA-Cesi, опубликованные газетой La Tribune Dimanche.

Популярность Макрона достигла самого низкого уровня с момента его первого избрания президентом в 2017 году. Согласно этому опросу, французский президент достиг самого низкого рейтинга – всего 15% одобрительных оценок, что на один процентный пункт меньше, чем месяц назад, когда он уже достиг самого низкого показателя в 16%.

На фоне протестов старшеклассников и в условиях, когда цены на топливо бьют рекорды, глава государства становится предметом главных опасений французов, а именно: покупательной способности (54%), будущего социальной системы страны (44%) и государственного долга (33%).

Между тем рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню вырос на два пункта и составляет 22% после резкого падения на 7 процентных пунктов месяц назад.

В рейтинге потенциальных преемников Макрона на посту президента лидерами остаются ключевые деятели ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла (33%) и Марин Ле Пен (32%). Несмотря на своё лидерство, они теряют соответственно 3 и 4 процентных пункта на фоне скандала с антисемитскими постами, которые приписывают Барделле. Они опережают экс-премьера Эдуара Филиппа, рейтинг которого вырос на один пункт и составляет 20%.

Данные другого опроса, проведенного в сентябре, показали, что лишь 18% опрошенных французов считают Эммануэля Макрона хорошим президентом.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.