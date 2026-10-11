Зеленский: Украина прекратит удары по НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетике

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к шагам по деэскалации, но только в том случае, если они будут взаимными.

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Зеленский отметил, что именно Москва не соглашается на перемирие в энергетике.

"Реальная причина войны в Европе – Россия, и только она. Уже сегодня реально прекратить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", – отметил президент.

Зеленский добавил, что продолжит координацию с партнерами и проведет переговоры с европейскими лидерами.

"Фактически ежедневно на разных уровнях координируемся и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего по ПВО и боеприпасам для боевой авиации. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины", – написал он.

Заявление Зеленского появилось после очередной критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома обвинил украинского президента в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не нападать на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также Трамп посоветовал украинцам избрать нового президента.

"Я предлагаю, чтобы они избрали нового лидера, способного заключить соглашение, ведь он мог бы заключить много соглашений, но по каким-то причинам никогда этого не делает", – заявил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по дизельному топливу.