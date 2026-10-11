FT: Россия активизирует попытки покушений на руководителей оборонных компаний Европы

Европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных компаний в Европе о том, что Россия активизировала попытки покушений на их жизнь.

Об этом стало известно газете Financial Times от представителей пяти различных европейских разведывательных служб, передает "Европейская правда".

По данным западных спецслужб, Кремль отдал приказ расширить диверсионные и гибридные операции в Европе, стремясь в ближайшие месяцы существенно ослабить поддержку Киева. Убийства европейских гражданских лиц – которые когда-то считались табу даже для российских спецслужб – становятся всё более важной частью этих планов, сообщили FT представители спецслужб.

Согласно предупреждению, руководители и другие высокопоставленные сотрудники оборонных компаний стали мишенями для агентов Кремля. Под угрозой также находятся руководители более мелких компаний, особенно тех, которые занимаются производством дронов или их компонентов.

Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) значительно усилила работу с сотрудниками и руководством немецких оборонных компаний, в частности, рекомендуя привлечение частных команд личной охраны, сообщил представитель BfV.

"Россия занимается целенаправленным планированием актов насилия против отдельных лиц со стороны государственных или контролируемых государством субъектов", – предупредил в понедельник немецких законодателей глава BfV Синан Селен.

"Мы наблюдаем дальнейшее развитие этих действий в плане целей, методов и вовлеченных субъектов, в частности использование структур организованной преступности", – добавил чиновник.

Несколько руководителей оборонных компаний сообщили FT, что в соответствии с конкретными рекомендациями правительственных служб безопасности они усилили меры личной охраны в течение последних шести месяцев. Другие отметили, что прибегают к таким мерам только во время поездок за пределы своей страны.

Ответственность за такие заговоры в основном возлагается на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По словам источников в разведке, российские офицеры всё чаще сотрудничают с организованными преступными группировками, используя трансграничные сети агентов и распределяя разведку, логистику, планирование и выполнение между различными ячейками или лицами, вместо того чтобы полагаться на "одноразовых" агентов, завербованных в интернете за деньги.

В некоторых случаях активные заговоры уже были выявлены и пресечены. В других случаях наблюдалась подозрительная деятельность – в частности, слежка за повседневной жизнью отдельных лиц как дома, так и на работе. Представители служб безопасности подчеркнули, что ключевой частью российского подхода является то, что попытки убийства даже не обязательно должны быть осуществлены, чтобы кампания имела желаемый эффект.

"Главная цель с российской точки зрения по-прежнему носит психологический характер. Уже сам факт того, что люди чувствуют, будто могут стать мишенью, дает желаемый эффект. Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести бизнес с Украиной", – отметил один из представителей разведки.

Руководители крупнейших европейских оружейных компаний находятся в состоянии повышенной готовности с начала 2024 года, когда разведка США и Германии раскрыла попытку российского покушения на Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall.

В январе 2025 года в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

В начале августа в Швеции задержали двух россиян после того, как они разбили лагерь рядом с домом, где проживал человек, имеющий личную охрану – выяснилось, что этим человеком является генеральный директор оборонной компании Saab Микаэль Йоханссон.