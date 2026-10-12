Колишня суперниця Трампа: український народ заслуговує на союзників, які стануть на його бік

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, демократка Камала Гарріс, розкритикувала главу Білого дому за "дизельну угоду" з Владіміром Путіним.

Про це, як передає "Європейська правда", Гарріс написала в соцмережі Х.

Гарріс зазначила, що Трамп і його війна в Ірані винні у шалених цінах на дизельне паливо та бензин у США.

"Його (Трампа. – Ред.) останній хід – закупівля палива у свого друга Владіміра Путіна – тхне слабкістю і допоможе профінансувати російську війну, але анітрохи не полегшить життя американських сімей", – написала вона.

Американський народ, зазначила Гарріс, заслуговує на лідера, якому не байдуже до нього. "Український народ заслуговує на союзників, які стануть на його бік у боротьбі за вільну, демократичну та незалежну державу", – додала колишня суперниця Трампа на виборах.

Нагадаємо, низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість Трампа з Путіним щодо постачання російського дизельного пального.

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.