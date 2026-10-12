Бывшая соперница Трампа: украинский народ заслуживает союзников, которые встанут на его сторону

Бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, демократка Камала Харрис, раскритиковала главу Белого дома за "дизельное соглашение" с Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Харрис написала в социальной сети Х.

Харрис отметила, что Трамп и его война в Иране виновны в заоблачных ценах на дизельное топливо и бензин в США.

"Его (Трампа. – Ред.) последний ход – закупка топлива у своего друга Владимира Путина – пахнет слабостью и поможет профинансировать российскую войну, но нисколько не облегчит жизнь американских семей", – написала она.

Американский народ, отметила Харрис, заслуживает лидера, которому он не безразличен. "Украинский народ заслуживает союзников, которые встанут на его сторону в борьбе за свободное, демократическое и независимое государство", – добавила бывшая соперница Трампа на выборах.

Напомним, ряд республиканцев в обеих палатах Конгресса США раскритиковали договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива.

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.