Низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо постачання російського дизельного пального.

Про це йдеться у публікації The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, сенатор Джон Кеннеді заявив, що підтримує рішення президента, але не "підтримує його рішення імпортувати паливо у Путіна".

"Владімір Путін – м’ясник. Він – м’ясник власного народу. І він – м’ясник добрих людей України. Він ніколи не стане нашим другом. Тому президент робить усе, що в його силах, щоб знизити ціни на дизельне паливо. Але знаєте, що справді знизить ціни на дизельне паливо? Закінчення війни в Ірані", – сказав сенатор-республіканець.

Журналіст поставив запитання колишньому конгресмену Майку Роджерсу, який виступав разом із Кеннеді в рамках передвиборчої кампанії за вакантне місце в Сенаті від штату Мічиган, чи згоден він із рішенням президента.

"Ні, не в тому, що стосується імпорту з Росії. Насправді я закликав до введення тимчасової заборони на експорт, просто щоб хоч якось полегшити становище фермерів під час збору врожаю", – заявив Роджерс.

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

Член Палати представників Майкл Маккоул (республіканець із Техасу), колишній голова Комітету з закордонних справ Палати представників, заявив, що він "стурбований тим, що скасування санкцій щодо російської нафти лише поповнить скарбницю військової машини Кремля, заохочуючи подальше насильство та руйнування, як ми бачили останніми днями".

Він додав, що Конгрес уже ухвалив "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану", який "надав президенту значні повноваження та важелі тиску на Китай і Росію, щоб покласти край війні Путіна шляхом переговорів".

Сенаторка Ліза Мурковскі аналогічним чином висловила думку, що Трамп "повинен використовувати ці повноваження, а не дозволяти Росії експортувати дизельне паливо, отримувати доходи та продовжувати свою катастрофічну війну в Україні".

"Ми зможемо обговорити повернення Росії на світові енергетичні ринки після закінчення війни, але поки що нам потрібно перекрити всі джерела, що підживлюють цю війну", – заявила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.