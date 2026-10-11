У Конгресі готують законопроєкт про заборону скасовувати санкції проти російської нафти

Член Палати представників від Республіканської партії Браян Фіцпатрік анонсував підготовку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити президенту США Дональду Трампу одноосібно скасувати санкції на російську нафту на тлі світового дефіциту палива.

Про це конгресмен написав в X, передає "Європейська правда".

Фіцпатрік, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, заявив, що має намір внести на розгляд законопроєкт "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу" про заборону на скасування санкцій проти російської нафти.

Конгресмен планує домогтися його голосування за допомогою інструменту discharge petition (петиції про винесення питання на голосування) – механізму, який дозволяє запустити голосування за законопроєкт без схвалення спікера Палати представників та профільного комітету. Для запуску процедури необхідно 218 голосів.

"Ми подамо двопартійний законопроєкт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Він отримає назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Його винесуть на розгляд пленарного засідання шляхом процедури петиції про винесення питання на голосування, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів", – написав Фіцпатрік.

Законодавець також висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та українському народу.

"Президент Володимир Зеленський користується беззаперечною підтримкою Конгресу Сполучених Штатів, він має беззаперечну підтримку американського народу, і він має беззаперечну підтримку українського народу. Росія незаконно вторглася в Україну – суверенну та волелюбну державу, і саме Росія несе повну відповідальність за всі збитки та руйнування", – наголосив Фіцпатрік.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон висловив готовність долучитися до зусиль із просування законопроєкту про санкції.

"Я вже погодився стати одним із перших співавторів законопроєкту. Конгрес повинен зайняти тверду позицію", – написав Бейкон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Американський сенатор-демократ від Кріс Мерфі висунув суворі звинувачення на адресу адміністрації президента Дональда Трампа у зв’язку з угодою щодо дизельного палива з Росією, назвавши уряд Сполучених Штатів спонсором державного тероризму.

Варто зазначити, що нещодавно сенатори від Демократичної та Республіканської партій звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.