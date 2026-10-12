Зеленський: ЄС цього тижня виділить Україні ще близько 3 млрд євро військової допомоги

Європейський Союз цього тижня виділить Україні ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю.

Зеленський подякував фон дер Ляєн за нещодавній транш в 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну. Він також висловив вдячність за підтвердження, що "ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня" (заява президента була опублікована у неділю, 11 жовтня. – Ред.).

"Звісно, поінформував про російські жорстокі удари, які тривають безперервно. Якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили "шахедом" по електростанції у Києві, і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже після заяви президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню", – написав Зеленський.

Президентка Єврокомісії після розмови із Зеленським заявила про свою повну підтримку заклику президента України до припинення вогню, що дозволило б захистити світові поставки продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні та Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 вересня ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.