Зеленский: ЕС на этой неделе выделит Украине ещё около 3 млрд евро военной помощи

Европейский Союз на этой неделе выделит Украине ещё около 3 миллиардов евро военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Владимир Зеленский после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за недавний транш в размере 1,24 миллиарда евро на оборону, который уже поступил в Украину. Он также поблагодарил за подтверждение того, что "еще около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе" (заявление президента было опубликовано в воскресенье, 11 октября. – Ред.).

"Конечно, проинформировал о жестоких ударах России, которые продолжаются без перерыва. Как раз перед нашим разговором россияне нанесли удар "шахидом" по электростанции в Киеве, и во многих районах произошли отключения электроэнергии. Позже последовали удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже после заявления президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня", – написал Зеленский.

Председательница Еврокомиссии после разговора с Зеленским заявила о своей полной поддержке призыва президента Украины к прекращению огня, что позволило бы защитить мировые поставки продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России.

Как сообщала "Европейская правда", 18 сентября ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.