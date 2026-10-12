Глава МЗС Німеччини підтримав Зеленського після заяв Трампа

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив підтримку Берліном президента Володимира Зеленського після заклику президента США Дональда Трампа до його усунення та закликав посилити тиск на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Вадефуль заявив, що Німеччина залишається на боці України та її уряду "і повністю підтримує президента у виконанні його складних обов’язків".

Його коментарі були висловлені на засіданні керівництва консервативної Християнсько-демократичної партії канцлера Фрідріха Мерца. Вони пролунали після того, як у суботу Трамп закликав замінити Зеленського, і підкреслили зростаючий розкол між Берліном і Вашингтоном.

Німеччина, найбільший європейський донор України, заявила в суботу, що збереже санкції проти Росії, незважаючи на заяву Трампа про те, що його адміністрація тимчасово скасувала американські санкції щодо російського палива.

Вадефуль, який минулого місяця зустрівся зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, зазначив, що для підтримки України та спонукання Москви до переговорів потрібні "послідовність і чіткість".

"Нам не потрібно зменшувати тиск, нам потрібно посилити тиск на Путіна, щоб змусити його бути готовим до переговорів. Саме цього вимагає нинішня ситуація, і саме за це виступає уряд", – заявив німецький міністр.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

У відповідь глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський має підтримку українського народу, і саме народ має право ухвалювати рішення.

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, демократка Камала Гарріс, заявила, що український народ заслуговує на союзників, які стануть на його бік.