Глава МИД Германии поддержал Зеленского после заявлений Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подтвердил поддержку Берлином президента Владимира Зеленского после призыва президента США Дональда Трампа к его отстранению и призвал усилить давление на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Вадефуль заявил, что Германия остается на стороне Украины и ее правительства "и полностью поддерживает президента в выполнении его сложных обязанностей".

Его комментарии прозвучали на заседании руководства консервативной Христианско-демократической партии канцлера Фридриха Мерца. Они последовали после того, как в субботу Трамп призвал заменить Зеленского, и подчеркнули растущий раскол между Берлином и Вашингтоном.

Германия, крупнейший европейский донор Украины, заявила в субботу, что сохранит санкции против России, несмотря на заявление Трампа о том, что его администрация временно отменила американские санкции в отношении российского топлива.

Вадефуль, который в прошлом месяце встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметил, что для поддержки Украины и побуждения Москвы к переговорам нужны "последовательность и четкость".

"Нам не нужно ослаблять давление, нам нужно усилить давление на Путина, чтобы заставить его быть готовым к переговорам. Именно этого требует нынешняя ситуация, и именно за это выступает правительство", – заявил немецкий министр.

Напомним, в субботу, 10 октября, президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

В ответ глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право принимать решения.

Бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, демократка Камала Харрис, заявила, что украинский народ заслуживает союзников, которые встанут на его сторону.

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