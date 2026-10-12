Лідерка "АдН" поставила Мерцу в приклад "дизельну угоду" Трампа з Путіним

Лідерка проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель позитивно оцінила так звану "дизельну угоду" президента США Дональда Трампа з Росією.

Про це Вайдель написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Лідерка правопопулістичної партії "АдН", яка послідовно виступає за відновлення економічної співпраці з Росією, схвально відреагувала на оголошену 9 жовтня Трампом домовленість між Росією та США.

"Угода Трампа з Путіним: санкції пом’якшуються, понад 300 тисячі тонн російського дизельного палива випускається на ринок, ціни мають знизитися. Ось так це працює! Поки Мерц руйнує Німеччину санкціями та дорогим СПГ, Трамп займається реальною політикою", – написала Вайдель.

Вона також закликала підтримувати "АдН", оскільки партія, за словами Вайдель, відстоює "німецькі інтереси замість ескалації".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Сенатори-республіканці та сенатори-демократи США у неділю закликали Трампа змінити курс щодо угоди з Росією про постачання дизельного палива, заявивши, що вона суперечить законодавству Сполучених Штатів.

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".