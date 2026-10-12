Лидер "АдГ" привела в пример Мерцу "дизельное соглашение" Трампа с Путиным

Лидер пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель положительно оценила так называемое "дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом Вайдель написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Лидер правопопулистской партии "АдГ", которая последовательно выступает за возобновление экономического сотрудничества с Россией, одобрительно отреагировала на объявленную 9 октября Трампом договоренность между Россией и США.

"Соглашение Трампа с Путиным: санкции смягчаются, более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива поступает на рынок, цены должны снизиться. Вот так это работает! Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогим СПГ, Трамп занимается реальной политикой", – написала Вайдель.

Она также призвала поддерживать "АдГ", поскольку партия, по словам Вайдель, отстаивает "немецкие интересы вместо эскалации".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы США в воскресенье призвали Трампа изменить курс в отношении соглашения с Россией о поставках дизельного топлива, заявив, что оно противоречит законодательству Соединенных Штатов.

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".