ЄС продовжив дію механізму санкцій за застосування хімзброї до кінця жовтня 2031 року

У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію механізму обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї на п’ять років – до 30 жовтня 2031 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Це перший випадок в історії, коли режим санкцій поновлено на такий тривалий термін. Рада також ухвалила рішення продовжити термін дії індивідуальних списків у рамках цього механізму на один рік – до 30 жовтня 2027 року.

Обмежувальні заходи застосовуються загалом до 31 фізичної особи та 6 юридичних осіб. Щодо осіб та організацій, включених до списку, застосовується заморожування активів, а також забороняється пряме чи опосередковане надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів. Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення.

ЄС на початку липня запровадив свої санкції проти шести росіян, причетних до отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.