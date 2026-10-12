ЕС продлил действие механизма санкций за применение химоружия до конца октября 2031 года

В понедельник Совет ЕС принял решение продлить действие механизма ограничительных мер против распространения и применения химического оружия на пять лет – до 30 октября 2031 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Это первый случай в истории, когда режим санкций продлен на столь длительный срок. Совет также принял решение продлить срок действия индивидуальных списков в рамках этого механизма на один год – до 30 октября 2027 года.

Ограничительные меры применяются в общей сложности к 31 физическому лицу и 6 юридическим лицам. В отношении лиц и организаций, включенных в список, применяется замораживание активов, а также запрещается прямое или опосредованное предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов. Кроме того, к физическим лицам, включенным в список, применяется запрет на въезд в ЕС.

Режим санкций направлен на содействие усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химического оружия, а также на поддержку выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

ЕС в начале июля ввел свои санкции против шестерых россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что результаты лабораторных исследований дают основания утверждать, что Навальный умер в тюрьме в результате отравления, за которым с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.