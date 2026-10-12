Естонія закликала заборонити в’їзд до ЄС російським екскомбатантам

Європейський Союз має заборонити в’їзд російським військовим та колишнім комбатантам, які воювали проти України, і водночас посилити обмеження на в’їзд громадян РФ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

Таллінн вважає, що ЄС має одночасно скорочувати можливості для туристичних поїздок росіян та створити спільний механізм, який не дозволить російським екскомбатантам потрапляти до Європи.

"Минулого року країни Шенгенської зони видали 650 тисяч туристичних віз російським громадянам. Це те, чого ми більше не можемо дозволяти. Естонія також запропонувала санкційний режим, і Європейська комісія його прийняла, а тепер намагається імплементувати та знайти спосіб заборонити в’їзд екскомбатантам", – сказав Тсахкна.

За його словами, це означає, що 650 тисяч російських комбатантів після завершення війни можуть приїхати до Європи.

"Не всі вони, але багато з них можуть підтримуватися російськими спецслужбами", – заявив глава МЗС Естонії.

Тсахкна пов’язав можливість вʼїзду до ЄС росіян, які воювали в Україні, із загрозою російських гібридних операцій у Європі та заявив, що державам ЄС необхідно вже зараз готуватися до захисту від цих викликів.

"Ми маємо також подумати, як можемо захистити Європу, тому що Росія зараз атакує Європу. Ми бачимо дедалі більше терористичних і диверсійних атак проти європейських країн, і тому так важливо, щоб сьогодні ми також обговорили європейську безпеку", – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в ЄС про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхні життя.

Тим часом у ЄС хочуть заборонити дипломатам з РФ виїжджати за межі держав перебування.