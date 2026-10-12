Эстония призвала запретить въезд в ЕС российским экс-комбатантам

Европейский Союз должен запретить въезд российским военным и бывшим комбатантам, воевавшим против Украины, и одновременно ужесточить ограничения на въезд граждан РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

Таллинн считает, что ЕС должен одновременно ограничивать возможности для туристических поездок россиян и создать общий механизм, который не позволит российским бывшим комбатантам попадать в Европу.

"В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали 650 тысяч туристических виз российским гражданам. Этого мы больше не можем допускать. Эстония также предложила санкционный режим, и Европейская комиссия его приняла, а теперь пытается внедрить и найти способ запретить въезд бывшим комбатантам", – сказал Тсахкна.

По его словам, это означает, что 650 тысяч российских комбатантов после окончания войны могут приехать в Европу.

"Не все из них, но многие могут находиться на содержании российских спецслужб", – заявил глава МИД Эстонии.

Тсахкна связал возможность въезда в ЕС россиян, воевавших в Украине, с угрозой российских гибридных операций в Европе и заявил, что странам ЕС необходимо уже сейчас готовиться к защите от этих вызовов.

"Мы должны также подумать, как можем защитить Европу, потому что Россия сейчас атакует Европу. Мы видим всё больше террористических и диверсионных атак против европейских стран, и поэтому так важно, чтобы сегодня мы также обсудили европейскую безопасность", – сказал он.

Напомним, недавно европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных компаний в ЕС о том, что Россия активизировала попытки покушений на их жизни.

Между тем в ЕС хотят запретить дипломатам из РФ выезжать за пределы стран пребывания.