"Ми й досі любимо вас": у США намагаються заспокоїти Європу на тлі виведення своїх військ

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу, що Вашингтон, як і раніше, відданий справі оборони Європи, незважаючи на перегляд військової стратегії, в рамках якого з континенту виводяться тисячі військовослужбовців та ключові стратегічні ресурси.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Його заява пролунала на Варшавському форумі під час панельної дискусії, присвяченої "НАТО 3.0" – моделі, яку підтримують США і яка передбачає, що Європа має взяти на себе провідну роль у забезпеченні своєї оборони конвенційними збройними силами.

"Ми все ще любимо вас. Я постійно повторюю нашим європейським союзникам… що Сполучені Штати не відступають", – сказав Вітакер.

Очікується, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі завершиться до грудня, а його висновки будуть представлені міністру оборони США Піту Гегсету. Ця оцінка може прокласти шлях до подальшого скорочення військової присутності США на континенті.

Однак окремі заходи зі скорочення військ уже тривають. Наприклад, у травні Пентагон віддав наказ про виведення приблизно 5 000 військовослужбовців з Німеччини та скасував заплановане розгортання батальйону далекобійної артилерії.

Вітакер заявив, що не хоче "забігати наперед" щодо подальших заходів у рамках цього аналізу, оскільки "вони ще не готові", але наголосив, що зусилля Вашингтона щодо створення більш європейського НАТО "дають результат".

"Доказом цього є те, що ми сьогодні перебуваємо тут, у Польщі, витрачаємо 4,7 % на основні потреби оборони та дійсно ведемо Альянс до створення сильніших і більш боєздатних збройних сил", – сказав він.

Своєю чергою Кубілюс зазначив, що "НАТО 3.0" не означає, ніби Сполучені Штати кажуть: "Ми більше не любимо вас, європейці, тож ви повинні самі справлятися зі своїми справами".

Натомість, на його думку, Європі потрібно розвивати власні можливості для стримування агресії на своїй території.

"Європа має взяти відповідальність у свої руки", – сказав єврокомісар.

Як відомо, у цей час США здійснюють перегляд своєї військової присутності в Європі. За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

Дивіться також на цю тему: США виходять з НАТО? Пояснюємо план Трампа та наслідки для України.