"Мы по-прежнему любим вас": в США пытаются успокоить Европу на фоне вывода своих войск

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил еврокомиссару по вопросам обороны Андрюсу Кубилюсу, что Вашингтон, как и прежде, привержен делу обороны Европы, несмотря на пересмотр военной стратегии, в рамках которого с континента выводятся тысячи военнослужащих и ключевые стратегические ресурсы.

Об этом сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало на Варшавском форуме во время панельной дискуссии, посвященной "НАТО 3.0" – модели, которую поддерживают США и которая предполагает, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении своей обороны конвенционными вооруженными силами.

"Мы по-прежнему любим вас. Я постоянно повторяю нашим европейским союзникам… что Соединенные Штаты не отступают", – сказал Уитакер.

Ожидается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе завершится к декабрю, а его выводы будут представлены министру обороны США Питу Хэгсету. Эта оценка может проложить путь к дальнейшему сокращению военного присутствия США на континенте.

Однако отдельные меры по сокращению войск уже принимаются. Например, в мае Пентагон отдал приказ о выводе примерно 5 000 военнослужащих из Германии и отменил запланированное развертывание батальона дальнобойной артиллерии.

Уитакер заявил, что не хочет "забегать вперед" в отношении дальнейших мер в рамках этого анализа, поскольку "они еще не готовы", но подчеркнул, что усилия Вашингтона по созданию более европейского НАТО "дают результат".

"Доказательством этого является то, что мы сегодня находимся здесь, в Польше, тратим 4,7 % на основные нужды обороны и действительно ведем Альянс к созданию более сильных и боеспособных вооруженных сил", – сказал он.

В свою очередь Кубилюс отметил, что "НАТО 3.0" не означает, будто Соединенные Штаты говорят: "Мы больше не любим вас, европейцы, поэтому вы должны сами справляться со своими делами".

Вместо этого, по его мнению, Европе нужно развивать собственные возможности для сдерживания агрессии на своей территории.

"Европа должна взять ответственность в свои руки", – сказал еврокомиссар.

Как известно, в настоящее время США пересматривают своё военное присутствие в Европе. По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.

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