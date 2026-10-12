Сибіга обговорив з очільницею МЗС Латвії енергетичну допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Латвії Байбою Браже.

Про це він повідомив у себе в Х, пише "Європейська правда".

Зокрема, очільники МЗС двох країн обговорили подальшу оборонну співпрацю та зміцнення енергетичної стійкості України.

"Вдячний Латвії та латвійським бізнесам за готовність надати невідкладну гуманітарну допомогу напередодні зими. Ми скоординували спільні кроки для підтримки та посилення тиску на агресора, включно через санкції", – написав Сибіга.

I had a substantive meeting with my friend, Foreign Minister of Latvia @Braze_Baiba. I congratulated Latvia on the successful conduct of democratic parliamentary elections, and Baiba personally on her election to the Saeima. We discussed further defence cooperation and strengthening Ukraine’s energy resilience. Grateful to Latvia and Latvian businesses for their readiness to provide essential humanitarian assistance ahead of the winter. We coordinated joint steps to maintain and increase pressure on the aggressor, including through sanctions. The Lukashenka regime in Belarus is posing a growing threat to Latvia, the Baltics, and wider Europe. We discussed ways to counter it and increase pressure on Minsk. Grateful to Latvia for its principled stance and unwavering solidarity. 🇺🇦🇱🇻 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 12, 2026

Також глава українського МЗС обговорив зі своєю колегою з Латвії загрозу для країн Балтії та Європи загалом від режиму Александра Лукашенка в Білорусі. Сибіга та Браже поговорили про способи протидії цьому та посилення тиску на Мінськ.

Раніше у Латвії Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила мовлення білоруської радіостанції "Радіо Білорусь" на території країни.

Нагадаємо, у Латвії повідомили про введення прикордонного контролю зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.