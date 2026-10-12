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Сибіга обговорив з очільницею МЗС Латвії енергетичну допомогу Україні

Новини — Понеділок, 12 жовтня 2026, 15:50 — Ольга Романська

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Латвії Байбою Браже.

Про це він повідомив у себе в Х, пише "Європейська правда".

Зокрема, очільники МЗС двох країн обговорили подальшу оборонну співпрацю та зміцнення енергетичної стійкості України.

"Вдячний Латвії та латвійським бізнесам за готовність надати невідкладну гуманітарну допомогу напередодні зими. Ми скоординували спільні кроки для підтримки та посилення тиску на агресора, включно через санкції", – написав Сибіга.

Також глава українського МЗС обговорив зі своєю колегою з Латвії загрозу для країн Балтії та Європи загалом від режиму Александра Лукашенка в Білорусі. Сибіга та Браже поговорили про способи протидії цьому та посилення тиску на Мінськ.

Раніше у Латвії Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила мовлення білоруської радіостанції "Радіо Білорусь" на території країни.

Нагадаємо, у Латвії повідомили про введення прикордонного контролю зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.

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Латвія
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