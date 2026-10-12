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Сибига обсудил с главой МИД Латвии энергетическую помощь Украине

Новости — Понедельник, 12 октября 2026, 15:50 — Ольга Романская

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

В частности, главы МИД двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и укрепление энергетической устойчивости Украины.

"Благодарен Латвии и латвийскому бизнесу за готовность оказать неотложную гуманитарную помощь в преддверии зимы. Мы скоординировали совместные шаги для поддержки и усиления давления на агрессора, в том числе посредством санкций", – написал Сибига.

Также глава украинского МИД обсудил со своей коллегой из Латвии угрозу для стран Балтии и Европы в целом со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси. Сибига и Браже поговорили о способах противодействия этому и усиления давления на Минск.

Ранее в Латвии Национальный совет по вопросам электронных СМИ (NEPLP) запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны.

Напомним, в Латвии сообщили о введении пограничного контроля за зерном, чтобы предотвратить транзит товара, похищенного в Украине.

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