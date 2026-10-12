Сибига обсудил с главой МИД Латвии энергетическую помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Латвии Байбой Браже.
Об этом он сообщил в своем аккаунте в X, пишет "Европейская правда".
В частности, главы МИД двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и укрепление энергетической устойчивости Украины.
"Благодарен Латвии и латвийскому бизнесу за готовность оказать неотложную гуманитарную помощь в преддверии зимы. Мы скоординировали совместные шаги для поддержки и усиления давления на агрессора, в том числе посредством санкций", – написал Сибига.
I had a substantive meeting with my friend, Foreign Minister of Latvia @Braze_Baiba. I congratulated Latvia on the successful conduct of democratic parliamentary elections, and Baiba personally on her election to the Saeima. We discussed further defence cooperation and strengthening Ukraine’s energy resilience. Grateful to Latvia and Latvian businesses for their readiness to provide essential humanitarian assistance ahead of the winter. We coordinated joint steps to maintain and increase pressure on the aggressor, including through sanctions. The Lukashenka regime in Belarus is posing a growing threat to Latvia, the Baltics, and wider Europe. We discussed ways to counter it and increase pressure on Minsk. Grateful to Latvia for its principled stance and unwavering solidarity. 🇺🇦🇱🇻– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 12, 2026
Также глава украинского МИД обсудил со своей коллегой из Латвии угрозу для стран Балтии и Европы в целом со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси. Сибига и Браже поговорили о способах противодействия этому и усиления давления на Минск.
Ранее в Латвии Национальный совет по вопросам электронных СМИ (NEPLP) запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны.
Напомним, в Латвии сообщили о введении пограничного контроля за зерном, чтобы предотвратить транзит товара, похищенного в Украине.